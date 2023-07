L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Adani ha commentato il mercato viola. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Igor è un ottimo calciatore, che non si è espresso totalmente. Per rimpiazarlo totalmente, al di là della bontà del lavoro di Ranieri, servirebbe un centrale di piede mancino bravo a impostare per accontentare Italiano”.

Sugli acquisti: “Sembra un mercato improntato a controllare la manovra e a tener la palla bassa. Arthur è un acquisto che fa capire la linea adottata. Lui non ha bisogno di imparare il tipo di gioco della Fiorentina, ma semplicemente deve avere in mano le chiavi del gioco per potersi esprimere al meglio”.

Sull'attacco viola: “Jovic non può essere questo. Per me è un titolare della Fiorentina, ma vanno capiti fattori come l’attitudine mentale e la voglia. Se si recupera quest’alchimia, la Viola ha già il suo attaccante titolare ed è il serbo. Dia o Nzola? Si tratta di capire i meccanismi con gli altri, perché entrambi possono giocare in diversi sistemi”.

Su Italiano: “Può perfezionare la sua idea, ma non deve arretrare di un passo. Non dimentichiamo come ha ereditato la Fiorentina: anche quest’anno, nonostante mille difficoltà, ha fatto qualcosa di straordinario”.