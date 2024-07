L’Italia Under 19 di Bernardo Corradi è a punteggio pieno dopo due partite del girone eliminatorio all’Europeo di categoria. Nel folto gruppo dell’Italia c’è il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder, entrato al 54’ al posto dell’interista Di Maggio.

Prima Zeroli, poi si scatena Camarda

Gli Azzurrini battono nettamente i padroni di casa dell’Irlanda del Nord per 3-0 grazie alle reti di Zeroli, in rete anche all’esordio con la Norvegia, e alla doppietta di un implacabile Camarda. Zeroli, centrocampista del Milan, va in gol sull’assist del torinese Ciammagliachella al 15', poi Camarda segna al 47’ in chiusura di primo tempo e a inizio ripresa, al 48’, su assist di Magni, in un’azione tutta milanista.

Ora l'Ucraina per l'en plein

L’Italia adesso guida il girone con 6 punti e passa così il girone da prima in classifica e qualificandosi per le semifinali del torneo. All’ultima giornata sfiderà l’Ucraina per provare a chiudere a punteggio pieno la fase eliminatoria. Con la vittoria contro l'Irlanda del Nord, gli Azzurrini assicurano all'Italia anche la certezza di partecipare al prossimo Mondiale Under 20.