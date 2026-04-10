In attesa del nuovo ct, sarà Baldini a guidare la Nazionale nelle amichevoli di giugno

Che la Nazionale italiana potesse nominare adesso il nuovo ct era pressoché impossibile, oltre che inutile. La volontà della Federazione è quella d'aspettare giugno per provare a convincere un big, con Conte indiziato principale insieme ad Allegri.

Baldini traghettatore

Nel frattempo, ed è notizia ufficiale di questi minuti, toccherà a Silvio Baldini guidare l'Italia. Il ct dell'under 21 sarà sulla panchina della Nazionale maggiore per le due amichevoli di giugno, il 3 contro il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia, entrambe in trasferta. Una soluzione interna che, ovviamente, sarà provvisoria in attesa della nomina del nuovo tecnico, che verosimilmente esordierà sulla panchina azzurra a settembre in occasione dell'inizio della Nations League.