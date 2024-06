Spunta la possibile data dell'amichevole con il Grosseto del partner viola Lamioni: ecco quando

Amichevole in vista tra Grosseto e Fiorentina

Secondo quanto scrive Grosseto Sport la possibile data dell'amichevole tra Grosseto e Fiorentina, che da quando la Holding Lamioni (del presidente del Grosseto Giovanni Lamioni) è sponsor viola viene disputata all'inizio di agosto, di solito allo stadio Zecchini.

Ecco la data possibile

Secondo Grosseto Sport, la data individuabile è domenica 4 agosto 2024. In attesa di conferme ufficiali, i tifosi viola che si troveranno in zona all'inizio di agosto possono già cominciare ad organizzarsi per l'evento.