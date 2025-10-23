Fortini: "Che orgoglio vestire questa maglia. Ho recuperato al 100% dall'infortunio. Dzeko? Mi ha predetto l'assist"

L'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini è stato grande protagonista della vittoria a Vienna contro il Rapid. Al termine della sfida, ha parlato in zona mista: “Vestire la maglia che ho addosso da quando ho otto anni è un onore. Faccio al meglio in ogni partita che gioco. I tifosi sono pazzeschi, ci seguono ovunque e in trasferta vengono sempre in tanti”.

Fortini: “Grandissima gara, non potevamo sbagliare. Dzeko mi ha detto…”

Com'è andata la partita? “Grandissima gara, l'abbiamo preparata bene e sapevo che non potevamo sbagliarla. Il periodo è quello che è, però ne verremo fuori. Siamo un grandissimo gruppo, basta ascoltare Pioli che è una persona fantastica. Dzeko? Me l'aveva detto a pranzo: o fai gol, o fai assist. Ho rispettato il patto. Fare un assist a uno come lui… fantastico”.

“Sto molto meglio adesso. Sono molto contento”

Infortunio? “Sto molto meglio adesso, ho recuperato al 100%, almeno credo. Non è stata un'estate facile per me, ho dovuto lavorare sodo per rientrare. Ma ora sono contento. Dove gioco meglio? Mi trovo benissimo anche a destra, mi è indifferente la fascia dove vengo schierato. Devo imparare e sono contento del mio percorso”.