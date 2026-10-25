Il derby di Jimenez contro Dimarco: il terzino viola stavolta dovrà più che mai gestire la propensione offensiva

La fascia destra della Fiorentina sarà uno dei duelli più interessanti della sfida di San Siro. Da una parte Federico Dimarco, tra i migliori interpreti europei del ruolo e punto di forza dell’Inter di Chivu; dall’altra, se sarà titolare, Alex Jimenez, chiamato a una prova impegnativa in uno stadio che conosce bene dato il passato da ex milanista.

Disciplina tattica da mantenere

Dimarco rappresenta una delle principali armi offensive nerazzurre grazie alla capacità di spingere, crossare e rientrare sul sinistro. Come messo in evidenza su La Nazione per Jimenez sarà fondamentale mantenere attenzione e disciplina tattica, limitando gli spazi a un avversario che può fare la differenza. Lo spagnolo dovrà inoltre gestire la propria propensione offensiva, facendosi trovare pronto anche in fase difensiva.

E Jimenez potrà contare anche su…

Per contenere Dimarco, Jimenez potrà contare sul supporto di Mastantuono, ma la Fiorentina dovrà anche provare a contrattaccare. Costringere l’esterno nerazzurro a ripiegare potrebbe infatti limitarne l’incisività e aiutare i viola a riequilibrare il confronto sulla corsia.