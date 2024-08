"So che Gonzalez ha chiesto alla Fiorentina di essere ceduto, Kean non mi piace ma si muove bene. Non farei mai a meno di Beltran"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha analizzato alcuni temi caldi in casa viola: dalle amichevoli al mercato. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“La Fiorentina vista ieri contro il Montpellier non mi ha convinto per nulla, però sono anche dell'idea che il risultato in queste partite conti poco: questi impegni spesso servono solo per fare una sgambata. Sicuramente questa squadra sta mettendo benzina nelle gambe, e ieri lo si è visto”.

“So che Gonzalez ha chiesto di essere ceduto”

Si è poi focalizzato sul mercato: “Per adesso la Fiorentina è ingiudicabile: ci sono ancora lacune in molti reparti, che per il momento non è giudicabile. Se Gonzalez va via? Da quello che so io la volontà del giocatore è quella di andare via. Poi bisogna vedere la mia fonte è buona. Quando gli ho sottolineato che adesso che arriva Gudmundsson sarebbe un peccato lasciar partire l'argentino, mi è stato detto che è lui stesso a chiedere di andar via. Bisognerebbe avere conferme in merito, senno si rischia di parlare del nulla. Non è un caso che la Fiorentina negli ultimi mesi si sia interessata a giocatori come Zaniolo e Gudmundsson. Per me la sua cessione sarebbe comunque un fulmine a ciel sereno, anche se quando Pradè ha detto che era incedibile al 99% ho capito che potesse lascare Firenze”.

“Kean sta facendo vedere qualcosa. Che nessuno si dimentichi Beltran”

Ha poi analizzato un possibile reparto offensivo composto da Colpani, Sottil, Gudmundsson e Kean: “Non mi dispiacerebbe. Dalle amichevoli viste finora Kean non mi fa impazzire, però ha dato dimostrazione di voler lavorare duro: anche ieri, nonostante alcune reti sbagliate, si è mosso molto bene. Poi molto dipenderà dall'allenatore e da come deciderà di schierare la squadra, sicuramente ci aspetterà un gioco molto diverso da quello degli ultimi anni. Se poi hai Gudmundsson, Colpani e Beltran la situazione diventerebbe interessante: non so dove metterei l'argentino, ma so che non dovremo fare a meno di lui. La Fiorentina ha investito tanti soldi su di lui, deve restare a Firenze. Capisco poco di calcio ma credo che Colpani potrebbe essere utilizzato anche come sostituto di Bonaventura: è quel tipo di giocatore che può stare un passo dietro le punte”.