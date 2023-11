Italiano rimanda l'appuntamento con gli esperimenti: tanti esterni da tutelare e un podio che fa gola in palio

Ci è già inciampata una volta la Fiorentina nel test di maturità o test d'alta classifica, che dir si voglia, quando a ottobre infilò tre sconfitte di fila dopo essere arrivata alla pausa al terzo posto. Stavolta il podio è invece l'obiettivo, con il Milan distante proprio 3 punti e c'è quel senso di vertigini da neutralizzare. Come riporta il Corriere dello Sport però, non ci saranno stravolgimenti da parte di Italiano: niente cambio modulo per passare al 4-3-2-1, causa i tanti esterni in rosa da tutelare. Conferma dunque per il tridente alle spalle della punta.