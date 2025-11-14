Spalletti può sorridere: dopo Kelly, migliorano le condizioni di un altro difensore verso la Fiorentina

In casa Juventus la situazione non è semplicissima. Verso la partita contro la Fiorentina, sabato prossimo al Franchi alle 18, Luciano Spalletti deve fare i conti con due possibili assenze nel reparto difensivo: Lloyd Kelly e Juan Cabal rischiano di non essere a sua disposizione.

Juve, preoccupazione in difesa verso la Fiorentina

Dopo il pessimismo filtrato ieri, tuttavia, le cose sembrano migliorare. Kelly rientra certamente tra i recuperati e sembra avanzare verso un miglioramento delle condizioni fisiche senza intoppi; salvo imprevisti, dunque, contro la Fiorentina ci sarà.

Ma in due viaggiano verso il recupero

Ma non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Cabal viaggia verso il recupero. Il colombiano si era fermato contro il Villarreal per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, però sta accelerando e potrebbe tornare tra i convocati proprio a Firenze. Considerata la lunga assenza di Bremer, per la Juventus sarebbero recuperi preziosissimi per sfidare la Fiorentina.