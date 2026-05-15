Harder ha convinto a Padova. E il club contatta la Fiorentina per trattenerlo: i dettagli

C'è un calciatore di proprietà della Fiorentina che ha fatto particolarmente bene con la maglia del Padova. Jonas Harder ha convinto nel suo periodo con la maglia biancoscudata.

Harder ha convinto a Padova

La stagione è stata positiva, conclusa con la salvezza anticipata. Adesso il club veneto si sta mobilitando per costruire la squadra del futuro, a partire dal tecnico Roberto Breda che è ancora un'incognita. Poi sarà la volta dei giocatori, Harder compreso.

Resterà lì?

Secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, Mirabelli (direttore sportivo del Padova) avrebbe già contattato la Fiorentina con l'intenzione di trattenere Harder. Eventuali trattative e modalità di trasferimento sono da definire, ma intanto le intenzioni sono chiare.