Malusci: "Rimetterei in campo Ranieri mentre Dodô forse dovrebbe uscire. Due dubbi su Rugani, serviva difensore pronto"

A Radio Bruno l'ex difensore viola Alberto Malusci ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina, soffermandosi sulla difesa gigliata ma anche proiettandosi alla prossima sfida contro il Como.

"Sono molto convinto di partire con Harrison al posto di Kean, senza andare a toccare l’assetto più di tanto. Parisi forse dà più equilibrio ma in fase offensiva dà molto meno. La Fiorentina deve andare a Como a vincere la partita, partire sconfitti non ha senso e tanto vale rimanere a casa. Con la storia che ha addosso la Fiorentina bisogna avere paura di andare ad affrontare il Como?".

‘Ecco la difesa che schiererei a Como’

“Ranieri lo volevo in panchina ma oggi preferirei tornasse in campo, lo scorso anno la coppia composta da lui e Comuzzo è stata la migliore. Nel calcio esistono momenti diversi, non stava rendendo. Dodô ora non sta facendo bene, e per il bene della squadra forse dovrebbe uscire, è troppo anarchico e fatica in copertura, non ha un rendimento costante. Il rinnovo di contratto? Ora no, deve dimostrare. Schiererei Comuzzo da terzino destro, Pongracic e Ranieri, con Gosens a sinistra, provando una difesa ermetica”.

‘Serviva un difensore pronto’

“Rugani è un bel giocatore, ma i dubbi su di lui sono la personalità e la condizione fisica. Una volta in campo vorrò vedere se saprà comandare la difesa, se ne sarà capace allora avremo fatto un buon acquisto. Tuttavia, serviva un calciatore più pronto”.