Che ne sarà di Beltran? Qualcosa si muove. Breido: "Lo scouting è alla ricerca di attaccanti" e il nome dell'argentino...

Che ne sarà di Lucas Beltran? Da una parte c'è la Fiorentina che in pratica considera conclusa l'esperienza dell'argentino a Firenze. Dall'altra c'è il giocatore che si è trovato a dire di no al Flamengo e non vede di buon occhio nemmeno la sistemazione in Russia.

“Lo scouting alla ricerca di attaccanti”

Però qualcosa in quel senso si muove ancora. Nelle ultime ore, il responsabile della comunicazione del CSKA Mosca, Kirill Breido, ha confermato il fatto che “lo scouting del club sta cercando soluzioni in attacco” non smentendo il nome dell'ex River Plate.

Soluzioni di ripiego

Ma Zenit, CSKA e Spartak Mosca, giusto per restare in Russia, sarebbero soluzioni di ripiego per lui, che punta a restare nel calcio europeo che conta o al limite potrebbe sperare in un ritorno al River Plate.

