Il Bologna manca il sorpasso alla Juventus e Di Francesco strappa un punticino per la salvezza: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminata Frosinone-Bologna, gara valida per la 31° giornata di Serie A. I ciociari padroni di casa hanno disputato una partita validissima, andando più volte vicino alla rete, fermati in un paio di occasioni da Skorupski.

Il Bologna non ha fatto granché, ma nell'ultimo quarto d'ora…

Gli ospiti di Thiago Motta non hanno invece prodotto una grandissima quantità di azioni offensive, risultando spesso inconcludenti. Anche se va segnalata una parata, su un tiro lento, di Turati su un inserimento pericolosissimo di Castro e un clamoroso errore di Ndoye a porta vuota allo scadere del tempo. Un tap-in mancato in maniera assurda dopo che Turati aveva mandato sulla traversa un tiro ravvicinatissimo. Al termine della gara, dunque, è 0-0 con il Frosinone che strappa un buon punticino per la salvezza, mentre il Bologna manca il sorpasso sulla Juventus, che stasera se la dovrà vedere con la Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Empoli 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare