La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina decide di sdoppiarsi

La Gazzetta dello Sport

Una pagina interamente sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport

Pagina 25

Il titolone scelto stamani è: “Turnover per la salvezza”. E ancora: “La Viola si sdoppia Riserve in coppa titolari a Cremona”. Sommario: “Vanoli cambierà tutta la formazione tra gli ottavi di giovedì con il Rakow e la sfida che vale la A”. 

Il rientro di Kean

In taglio basso presente anche: “Kean punta a rientrare lunedì Vanoli ha bisogno dei suoi gol”. 

