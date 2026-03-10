La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina decide di sdoppiarsi
Una pagina interamente sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
Pagina 25
Il titolone scelto stamani è: “Turnover per la salvezza”. E ancora: “La Viola si sdoppia Riserve in coppa titolari a Cremona”. Sommario: “Vanoli cambierà tutta la formazione tra gli ottavi di giovedì con il Rakow e la sfida che vale la A”.
Il rientro di Kean
In taglio basso presente anche: “Kean punta a rientrare lunedì Vanoli ha bisogno dei suoi gol”.
💬 Commenti (1)