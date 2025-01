Il retroscena: per Biraghi ci aveva provato anche Galliani, ma il tentativo...

Cristiano Biraghi continua a rimanere in attesa di conoscere il suo futuro. L'ultima idea, rilanciata da Sky Sport, lo vede coinvolto nel doppio scambio tra Fiorentina ed Hellas Verona che vedrebbe Ghilardi e Faraoni passare in viola, mentre a fare il percorso inverso sarebbero l'ex capitano viola e Valentini.

Ma il numero 3 viola rimane nei radar anche di Inter (nel caso non si chiudesse la trattativa per Zalewski dalla Roma) e Napoli per le ultime ore di mercato. Come riporta Alfredo Pedullà, però, per lui nelle ultime 72 ore ci ha provato Adriano Galliani per il Monza. Un contatto diretto senza coinvolgere il procuratore del terzino, un contropiede a fari spenti che non ha portato ad alcun risultato. Biraghi-Monza: nulla di fatto.