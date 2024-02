Il dg della Fiorentina Joe Barone prima della partita con il Lecce ha commentato a DAZN le ultime vicende di mercato viola: "Abbiamo portato a Firenze due giocatori con carattere come Faraoni e Belotti che sono stati capitani a Verona e a Torino e che vanno a rafforzare il gruppo. Abbiamo lavorato fino a ieri su Gudmundsson che seguivamo da un mese ma alla fine non ci sono state le condizioni perché vogliamo rispettare certi parametri. Decidere di confermare Comuzzo è stata una scelta concordata col mister che dimostra quanto lavoriamo con i nostri ragazzi. Siamo tutti accanto alla squadra, sia Rocco che io".

"Gudmundsson? Cifre che abbiamo ritenuto alte"

E aggiunge: “Ci sono sempre due parti nelle trattative in questo mese. Noi siamo rimasti sulle nostre valutazioni, il Genoa è rimasto sul cifre che noi abbiamo ritenuto fossero alte. Abbiamo alzato due volte l'offerta ma alla fine non ci sono state condizioni favorevoli. Non è stato possibile portare chi volevamo ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo”