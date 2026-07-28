Trapani pronto alla prima esperienza tra i 'grandi'. Il capitano della Primavera parte dalla C

E' una giornata importante questa per Niccolò Trapani. L'ex capitano della Primavera della Fiorentina sta svolgendo le visite mediche con quella che, salvo sorprese, sarà la sua nuova squadra: l'Alcione Milano.

Serie C

Alla sua prima esperienza tra i ‘grandi’, Trapani, difensore classe 2006, nato a Bagno a Ripoli, parte dunque dalla Serie C, categoria in cui milita la formazione lombarda.

Nel pomeriggio la firma

Prevista per le 15 la firma sul contratto che porrà fine alle pratiche di rito previste per ogni trasferimento (che dovrebbe essere a titolo temporaneo in questa circostanza) di calciatori.