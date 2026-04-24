Pengwin torna a parlare di Kean: "Il peso delle parole vale anche per chi le pronuncia. Fosse successo il contrario sarei in carcere"

Una diatriba che non sembra finire mai: il confronto acceso tra l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e il tipster Pengwin sembra aver terminato la sua fase più accesa. Eppure il creator continua a mettere il dito nella piaga, soprattutto dopo la storia pubblicata da Marcus Thuram citando una frase del loro alterco.

“Mi sono fatto una risata. Fosse successo il contrario…”

“Mi sono fatto una risata, tanto ormai è diventato un meme. Ripeto, non ci sono mai rimasto male per quella roba perché il peso delle parole si misura anche in base a chi le pronuncia. Quando lo conosci, capisci che il peso vale zero. L'unica osservazione che avevo fatto è che, se fosse successo il contrario, io starei in carcere ammanettato e con la gente fuori a volermi linciare”.

“Le parole pesano in base a chi le pronuncia”

“Questa è l'Italia ma non c'è nulla di cui scandalizzarsi, è così. Se io dico qualcosa, vado in galera. Se qualcun altro dice qualcosa a me, ci ridiamo su. E mi sta bene. Ma vorrei valesse su tutti e due i fronti”.