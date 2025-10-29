"Hangover Viola", stasera in onda una puntata speciale con i commenti a caldo su Inter-Fiorentina

Questa sera subito dopo il fischio finale di Inter-Fiorentina andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata commenteremo appunto la partita di San Siro, con le nostre pagelle e le reazioni a caldo dei nostri redattori.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori, che avranno il piacere di rispondere ai commenti dei tifosi sulla partita appena conclusa. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

