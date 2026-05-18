La Fiorentina Primavera pronta alla lotta: ecco le date ufficiali delle finali scudetto del Viola Park
Credits: ACF Fiorentina
La Fiorentina Primavera attenderà ‘in casa’ l'inizio dei play-off scudetto: essendo arrivata prima in classifica nella regular season, la Viola salterà la prima fase e scenderà in campo direttamente per la semifinale. Adesso c'è anche l'ufficialità sulle date degli incontri.
Il programma delle finali
Giovedì 21 maggio ci sarà Roma-Bologna, la cui vincente sfiderà proprio la Fiorentina, al Viola Park - che ospita tutta la fase finale dei play-off - domenica 24 maggio alle 18.30. Il venerdì 22 spazio invece a Cesena-Inter, la cui vincente andrà contro il Parma lunedì 25 maggio alle 20.30. La finale, invece, sarà giocata giovedì 28 maggio alle 20.30.
Si ricorda che, in caso di parità, si passerà direttamente ai rigori senza supplementari.
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