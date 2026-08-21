Il Galatasaray non complicherà l'uscita di Torreira. Il "premio" del club turco per l'ex centrocampista della Fiorentina

Mentre ci si interroga sul futuro di Moise Kean, in casa Fiorentina non si perde di vista anche l'altro grande tema. Parliamo ovviamente del centrocampo e del filo che lega Nicolò Fagioli e il possibile ritorno di Lucas Torreira. Solo in caso di partenza dell'italiano, come scritto in questi giorni, si aprirebbe la possibilità di rivedere l'uruguaiano in amaglia viola.

Il Galatasaray non farà resistenza

Quel che è certo, nel frattempo, è che Torreira voglia lasciare il Galatasaray. Un tema di cui si parla molto in Turchia e - stando a quanto riportano alcuni media locali - non è da escludere la possibilità che il club giallorosso possa concedergli una sorta di premio per quanto fatto in questi anni.

Un giusto riconoscimento

In altre parole, il contratto di Torreira scade nel 2028 ma se la sua volontà è quella di andarsene il Galatasaray potrebbe lasciarlo partire a un prezzo conveniente, senza la volontà di incassare una cifra favorevole nonostante manchino ancora due anni alla scadenza. D'altronde Torreira ha dato tanto al club di Istanbul dal 2022 ad oggi, diventando un simbolo per la squadra e un idolo dei tifosi turchi.