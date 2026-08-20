De Santis: “Se Kean parte serve punta di livello, ma Pellegrino non è così distante. Poku strappa come piace a Grosso, Torreira e Thorstvedt…”

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, partendo dalla possibile cessione di Kean per poi spaziare anche su altri temi di mercato di casa Fiorentina, da Poku a Thorstvedt.

’Se si valuta di cedere Kean, significa che c’è alternativa’

“Non esistono calciatori incedibili nel calcio italiano, siamo in una congiuntura economica tale che i giocatori oggi possono sempre partire, che sia la Fiorentina, l’Inter o il Milan. Il Como ha una proprietà ricca che non ha imbarazzo a sforare i parametri e sta cercando giocatori italiani come Kean. Se a 10 giorni dalla fine del mercato si valuta di cedere Kean, c’è piena contezza da parte della società su come procedere e sostituirlo, vista la bontà del lavoro fatto finora. Di fronte ad un’offerta da 40-45 più bonus la Fiorentina potrebbe cederlo, e ha sicuramente già pronta l’alternativa”.

“Credo che la distanza tra Kean e Pellegrino non sia così ampia come si vuole far credere. I dati di Pellegrino della scorsa stagione vanno considerati sotto vari aspetti, era alla prima stagione, giocava in una squadra che in fase offensiva lo isolava, lasciandolo spesso spalle alla porta, senza tante occasioni. In un altro contesto penso che i suoi numeri possano cambiare… non è una semplice riserva, non è venuto alla Fiorentina per accontentarsi, ha le carte in regola per guadagnare buono spazio e convincere l’allenatore a dargli fiducia”.

‘Poku darebbe alternativa sugli esterni’

“Poku era andato molto bene all’inizio al Leverkusen attirando l’attenzione di squadre di livello top, nella seconda parte è calato un po’, ma rientra tra quei calciatori che sarebbero adatti alla Fiorentina, capaci di dare un’alternativa sull’esterno, ha strappo, allunga come piace a Grosso. Rispetto a Gudmundsson e Mastantuono darebbe una variante interessante. Dovesse uscire Kean, non credo la Fiorentina vada a prendere una riserva, mi aspetto un calciatore che possa mantenere il livello, rifinendo bene il mercato. Serve un elemento che non sia inferiore”.

Infine ha concluso: “Se Torreira vuole tornare a Firenze è una pista da seguire. Il piano A della Fiorentina al momento è prendere Thorstvedt, che ha già lavorato con Grosso ed ha altre caratteristiche. Davanti alla difesa ci sono già Fagioli e Oulaï e si cerca un calciatore diverso, funzionale e di alta affidabilità”.