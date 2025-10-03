Bocci: "Fiorentina ancora 'malata' nonostante la vittoria. Molto dipende dalle sorti di Fagioli e Gudmundsson"

Alla luce della vittoria della Fiorentina in Conference, il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina continua a essere un malato grave. Lo era ieri e lo è anche dopo la partita. Il problema resta sempre lo stesso, la squadra deve trovare un assetto. So che c'è chi ha visto barlumi di speranza, ma per me il concetto non cambia”.

“Fagioli e Gudmundsson spenti, molto dipende da loro”

Su Fagioli: “Mi sembra un centrocampista molto spento. Ma questo è un problema in generale: i giocatori che in teoria hanno più qualità della squadra, lui e Gudmundsson, non dimostrano di esserci. Sono loro i talenti nitidi, molto dipende dalle loro sorti e al momento, infatti, la Fiorentina soffre”.