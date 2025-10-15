L'inizio di stagione con la maglia della Fiorentina di Albert Gudmundsson è stato tutt'altro che positivo. Eppure il numero 10 viola si è reso protagonista con la maglia dell'Islanda in questa sosta per le nazionali. Il giornalista Enzo Bucchioni ha voluto fare il punto sulla sua situazione a Tuttomercatoweb.com.

“Firenze aspetta Gudmundsson da un anno e mezzo. In Nazionale…”

“Firenze lo aspetta da un anno e mezzo. Mi sembra di aver capito che Gudmundsson, quando va in campo, deve poter far quello che vuole e trovare da sé la sua posizione. E in Nazionale funziona così perché non ha responsabilità tattiche. Sicuramente c'entrano anche le pressioni della piazza, ha pagato il salto di qualità. Magari basta poco per vederlo sbloccare… Comunque alla Fiorentina è sempre lo stesso e il tempo passa”.