Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli, a poco meno di 48 ore dalla partita contro gli aceri rivali della Juventus.

“Faccio fatica adesso a fare previsioni e a dire cosa succederà o cosa non succederà allo Stadio Franchi, la situazione è ancora troppo complicata: al di là dei soldi che mancano, la Fiorentina sembra piu defilata rispetto al passato. In piu, per quello che riguarda l'Europeo, ci sarà da rapportarsi con gli altri stadi in corsa, ci sono ancora tanti interrogativi. Per me è stata sbagliata la generi di tutta questa vicenda: ho sempre sostenuto che andava fatto un restauro integrativo. Con i pochi soldi del PNRR si poteva restaurare per tenerlo in piedi successivamente, e nel frattempo dar la possibilità a Commisso di costruirne un altro altrove. Questo sarebbe successo in un mondo ideale".

“Adesso dobbiamo tutti tifare per il Franchi, sperando che i lavori procedano velocemente”

Ha anche aggiunto: “Sappiamo però che le cose sono andate in maniera diversa per tante cose, tra cui anche l'intervento della Sovrintendenza, e la realtà è questa. Si è scelto di intraprendere la strada piu difficile per mille ragioni, anche se lo sapevamo: che fossero mantenuti i tempi previsti inizialmente io non c'ho mai creduto, ma credo nessuno a Firenze. Adesso ci dobbiamo adattare a quello che succede, sperando che i lavori vadano avanti in maniera rapida. Adesso dobbiamo tutti tifare per questo stadio, il passato ormai è alle spalle. I danni per la Fiorentina ci sono ma adesso dobbiamo stringere i denti”.

“Ultimamente la storia dello Stadio Franchi sta diventando un alibi per i risultati in campo: ora basta!”

Ha poi sottolineato un particolare importante: “Ultimamente la storia dello stadio sta però diventando un alibi per la Fiorentina. E sappiamo tutti che la situazione in classifica della squadra non è certo colpa dello stadio: le colpe sono altre e le abbiamo analizzate. Ai giocatori andrebbe detto il contrario: proprio perche siamo in una situazione difficile, voi dovete essere i primi a dare qualcosa in più. Quante altre squadre sono state nella nostra stessa situazione? Ricordo che l'Atalanta con il cantiere nello stadio ha avuto uno dei migliori momenti della sua storia, pur per un periodo essendo costretti ad andare a giocare a Sassuolo. Se le cose in campo girano di quello che avviene sugli spalti ti importa poco. Firenze oltretutto è sempre stata a fianco della squadra, anche nelle peggiori situazioni, quindi direi basta con gli alibi di questo genere”.