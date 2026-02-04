C'è ancora la possibilità di cederli...

Nel corso della giornata di ieri è stato dichiarato non valido il trasferimento di Christian Kouame dalla Fiorentina al Verona. Documentazione incompleta, quella presentata dal club veneto che aveva deciso di chiudere per l'attaccante veramente all'ultimo minuto.

L'intenzione della Fiorentina

Sia l'ivoriano che Abdelhamid Sabiri non sono stati ceduti nel corso di quest'ultimo mercato, nonostante fosse proprio questa l'intenzione della società gigliata. Ma non tutto è ancora deciso: c'è sempre la possibilità di cederli.

Mercati ancora aperti

Questa possibilità è rappresentata dai mercati di Turchia ed Emirati Arabi che sono ancora aperti per qualche giorno. L'impresa non è facile, ma quel che è certo è che ci sarà un ulteriore tentativo di piazzare entrambi altrove, anche perché non sono inseriti in questo progetto tecnico.