Ma prima di Paratici era stato contattato Giuntoli. La virata fatta dalla Fiorentina
Cristiano Giuntoli in primo piano
Fabio Paratici avrà il compito di ricostruire la Fiorentina, se necessario stravolgendola.
Prima Giuntoli
Ma in un primo momento era stato contattato per quel ruolo Cristiano Giuntoli. con il quale era pure in programma un appuntamento. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
La virata
A seguire c'è stata poi la virata sull'attuale dirigente del Tottenham, a cui sarà chiesto di coniugare le esigenze economiche del club con le necessità di rinforzare il gruppo.
