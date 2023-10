Proprio nel momento in cui gli allenatori hanno iniziato la loro personale campagna contro le troppe partite stagionali, dalla Spagna arriva l'indiscrezione su una nuova possibile idea della UEFA per rivoluzionare il calcio. Dopo la battaglia contro la Superlega da parte di Ceferin e alleati, adesso è proprio la federazione continentale a pensare a una propria competizione europea simile, che sarebbe gestita da UEFA ed ECA (European Club Association)

Il progetto potrebbe prendere il via nel giro di pochi anni, nonostante la rivoluzione già attuata in Champions League con il nuovo format che entrerà in vigore nella stagione 2024/25. La possibilità di cui si parla è che dall'estate 2027 possa essere introdotto un sistema di competizioni a tre divisioni da 18 squadre ciascuna: la Super League, l'Europa League e l'Aspirant League.

Tra la prima e la seconda divisione ci sarebbero due promozioni-retrocessioni, che diventano quattro tra la seconda e la terza divisione. Tra la prima e la seconda ce ne sarebbero solamente due, perché i club più potenti, non vogliono rischi: minacciano ancora di sciogliersi separatamente se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sarà contraria al monopolio UEFA sui tornei calcistici. I problemi sembrano comunque tanti, a partire proprio dal numero di partite stagionali delle squadre e da come sarebbe gestito il calendario settimanale degli impegni. Lo riporta calciomercato.com, con la notizia rilanciata inizialmente da Marca e El Pais.