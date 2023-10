Dopo le tre trasferte contro Genk, Udinese e Frosinone, la Fiorentina torna a giocare al Franchi, due volte in una settimana. Oggi il Cagliari, giovedì il Ferencvaros.

Tre le partite giocate fino a ora tra le mura amiche: due vittorie, un pareggio (contro il Lecce) e un ambiente sempre caldissimo, che ha spinto i viola a successi importanti. Contro la Dea in una partita tutt'altro che scontata, contro il Rapid in una rimonta fondamentale per l'accesso alla Conference.

Torna così il 12esimo uomo viola, e nonostante la partita in programma di lunedì sera, sono attesi a Campo di Marte più di 30mila tifosi viola. 400, invece, quelli in arrivo dalla Sardegna. Comunque un bel numero se consideriamo la classifica e le difficoltà del viaggio dei tifosi sardi.