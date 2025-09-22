Intervenuto a Toscana TV, l’ex terzino della Fiorentina Alberto Di Chiara ha analizzato la sconfitta in rimonta della squadra di Pioli contro il Como di Fabregas, sottolineando i vari problemi che hanno portato ad un altro k.o. interno.

‘Approccio stavolta buono, poi…’

“Brutto secondo tempo della Fiorentina, dopo un buon approccio alla partita. Il Como aveva esagerato con la costruzione dal basso dando modo alla Fiorentina di andare in vantaggio; la squadra viola ha gestito la partita fino ad un certo punto, poi è mancata sul piano fisico e mentale e anche dell’atteggiamento”.

‘Nel secondo tempo la Fiorentina non è uscita dall’area di rigore’

“La Fiorentina si è sfilacciata completamente, non ha avuto più idee di gioco. Il Como ha delle individualità di grande qualità e Fabregas ha scelto due esterni alti in grado di puntare e saltare l’uomo: la Fiorentina nella ripresa non è più uscita dall’area di rigore”.