Si presenta in tv con la maglia della Fiorentina '92-'93 e fa il saluto romano. Gelo in diretta in Argentina - VIDEO

Momento di gelo in diretta tv in Argentina, dove un giovane ragazzo che indossava la maglia della Fiorentina si è reso protagonista di un gesto che sta facendo ampiamente discutere.

L'episodio

A "El Tribunero" un ragazzo si è presentato indossando la maglia della Fiorentina 1992-1993, tristemente nota per il suo design geometrico intricato che svelava decine di svastiche nella parte superiore della divisa, che fu ritirata quando ci si accorse della clamorosa gaffe.

Il video

Il giovane argentino, invece, la stava indossando consapevolmente e, intervistato in diretta e indicando una delle svastiche, ha fatto un saluto romano che ha gelato presentatore e pubblico in studio. Questo il video dell'accaduto: