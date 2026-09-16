Amatucci inamovibile in Spagna: l'ex viola gioca ancora una volta da titolare nella Liga

La Liga 2026/27 è il campionato di Yamal e Rodri, di Bellingham e Vinicius, ma anche di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 è giunto nella massima serie spagnola in estate, quando il Deportivo A Coruña ha deciso di acquistarlo al titolo definitivo dalla Fiorentina. Difficile pensare ad un impatto migliore di quello che sta avendo il ragazzo.

Ancora titolare

Fin dalla prima giornata, il tecnico del Depor Antonio Hidalgo ha deciso di puntare su Amatucci come uno dei suoi due centrocampisti centrali e l'ex viola ha ripagato la fiducia con gli interessi sfornando sempre ottime prestazioni. Titolare nei primi cinque turni di Liga e sempre in campo per 90 minuti, lo sarà anche nel match in programma tra pochi minuti contro il Siviglia.

Numeri da capogiro

In questo inizio di stagione, Amatucci sta mettendo insieme prestazioni e numeri da vero e proprio top player. Nella classifica dei passaggi, solo Rodri ha fatto meglio. Se si guarda invece nello specifico i passaggi decisivi e anche i duelli vinti, è l'ex Fiorentina e primeggiare nella massima serie spagnola. Cifre che fanno drizzare le antenne anche al ct della Nazionale Roberto Mancini.

