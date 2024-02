Valeri: "Pronto a dare il 200% per la salvezza del Frosinone. Siamo un grande gruppo"

Emanuele Valeri, neoarrivato in casa Frosinone, ha parlato quest'oggi in vista della gara contro la Fiorentina, le sue dichiarazioni riportate dall'ANSA:

“Sono pronto a dare il 200 per cento per contribuire alla salvezza del Frosinone. Nonostante la lunga inattività si faccia sentire non mi tiro indietro. Ho trovato un grande gruppo, una squadra che si sta facendo valere, un tecnico con le idee chiare” - ha continuato Valeri.

E ancora: "Sarà una partita durissima, la Fiorentina è forte - aveva sottolineato Soulé, primo giocatore del Frosinone ad arrivare in doppia cifra in Serie A - Ma prima o poi questi 3 punti fuori casa arriveranno".