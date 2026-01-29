La Fiorentina Femminile è in semifinale di Coppa Italia! Gol in extremis decisivo per battere il Milan

Gioia grande per la Fiorentina Femminile, nel ricordo del presidente Rocco Commisso. Prima della gara di oggi al Viola Park contro il Milan, infatti, mister Pinones-Arce ha voluto omaggiare la moglie Catherine e il figlio Joseph. E le ragazze l'hanno fatto a modo loro, sul campo.

Grande gioia per la Fiorentina Femminile

Dopo il pareggio (1-1) dell'andata, le ragazze viola erano chiamate a una battaglia nel quarto di finale di ritorno di Coppa Italia. E tutto è andato per il meglio con una grande emozione nel finale: gol del tutto scandinavo al minuto 91, assist di Faerge e firma di Bredgaard per il definitivo 1-0 finale. La Fiorentina è tra le ultime quattro della competizione.

Semifinale di Coppa Italia

La prossima avversaria sarà una tra Juventus e Napoli; si saprà stasera, dopo lo svolgimento del ritorno che inizierà alle 20:30.