FOTO - Giornata in famiglia tra i gonfiabili per alcuni giocatori della Fiorentina
Giornata di relax per la Fiorentina, così alcuni compagni condividono i momenti insieme. Tanti ragazzi del club viola hanno trascorso il pomeriggio sui gonfiabili, in compagnia anche dei rispettivi bambini.
Giornata di relax per la Fiorentina
Luca Lezzerini, su Instagram, ha pubblicato la foto insieme: presenti Roberto Piccoli, Oliver Christensen, Robin Gosens, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Marin Pongracic e Nicolò Fagioli.
Un pomeriggio sui gonfiabili
Ecco lo scatto:
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