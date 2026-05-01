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FOTO - Giornata in famiglia tra i gonfiabili per alcuni giocatori della Fiorentina

Calabrone Viola /

Giornata di relax per la Fiorentina, così alcuni compagni condividono i momenti insieme. Tanti ragazzi del club viola hanno trascorso il pomeriggio sui gonfiabili, in compagnia anche dei rispettivi bambini.

Giornata di relax per la Fiorentina

Luca Lezzerini, su Instagram, ha pubblicato la foto insieme: presenti Roberto Piccoli, Oliver Christensen, Robin Gosens, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Marin Pongracic e Nicolò Fagioli.

Un pomeriggio sui gonfiabili

Ecco lo scatto:

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