Thiago Motta: "Nzola e Beltran si esaltano in profondità, quindi non dovremo concederla. Rispetto per la Fiorentina, ma noi..."

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Fiorentina: “Abbiamo grande rispetto per i viola. Sulla carta abbiamo giocato e giocheremo contro squadre più attrezzate, ma affronteremo la partita di domenica con concentrazione e massimo impegno. Per competere con la Fiorentina servirà una grande prestazione”.

E poi: “Nzola ha una potenzialità enorme quando attacca la profondità, è bravissimo nel farlo esattamente come Beltran. Dovremo stare attenti a non concedere metri alle spalle della difesa”.

Infine: “I giocatori si sentono bene, ma sono anche consapevoli che ci sono tante squadre più attrezzate. Domenica affrontiamo una squadra che gioca in Europa e che può permettersi certe situazioni, come tenere giocatori che chiedono degli aumenti importanti rifiutando offerte da 40 milioni”.