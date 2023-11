De Silvestri carica l'ambiente in vista della Fiorentina: "Stiamo bene e non vogliamo fermarci"

Thiago Motta lo ha recuperato per la sfida contro la Fiorentina, ma difficilmente Lorenzo De Silvestri partirà dal primo minuto domenica pomeriggio. L'ex viola è però motivatissimo per la stagione del suo Bologna, come ha dichiarato ai canali ufficiali del club: “Stiamo attraversando un bel momento e vogliamo cavalcare l'onda. Veniamo da un'ottima prestazione contro la Lazio, partita nella quale abbiamo espresso un bel calcio. Vediamo come va a finire con la Fiorentina, ma non abbiamo intenzione di fermarci”.