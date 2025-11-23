Pistocchi: "La Fiorentina continua a non vincere, ma con questo Kean uscirà presto dalla zona rossa"

Anche Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha commentato la partita tra Fiorentina e Juventus sul suo canale X. Queste le sue impressioni sulla prestazione dei viola.

Il commento

“Andando oltre gli episodi arbitrali, Fiorentina-Juventus non è stata un buono spot per la Serie A: bassa qualità, molta fisicità, poche idee e confuse. La Fiorentina che non vinceva con Pioli continua a non vincere con Vanoli, dando però l’impressione di essere più coesa e concentrata, e con un Kean così, autore di una ottima gara, uscirà presto dalla zona rossa”.

Un Kean stoico

I complimenti, giustamente, vanno a Kean: premiato unanimemente come MVP ieri sera, l'attaccante si è dannato per tutti i 90 minuti con un'intensità e un sacrificio da lodare. Solo la traversa gli ha negato l'appuntamento col gol: i segnali sono positivi, almeno in attacco.