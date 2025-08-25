Il punto sul mercato: oggi è stato il Piccoli-day, ma occhio anche a Kean. E in caso di partenza di Fortini...

La Fiorentina ha finalmente accolto il suo nuovo centravanti. Si tratta di Roberto Piccoli, ex Cagliari, arrivato a Firenze con un contratto fino al 2030. Il bomber ha firmato nel pomeriggio, dopo aver sostenuto e superato le visite mediche. Adesso, il parco attaccanti di Stefano Pioli può dirsi completo.

Kean-rinnovo, siamo ai dettagli

L'altra grande notizia della giornata riguarda invece Kean. A questo punto, manca solo la firma sul rinnovo di contratto. Nel prepartita di Cagliari, il dg Alessandro Ferrari ha ribadito che la trattativa è ai dettagli. E adesso le parti stanno mettendo a posto l'accordo per trovare la soluzione migliore per tutti.

Capitolo Fortini

Il terzino della Fiorentina è richiestissimo da più squadre. Il Torino sta spingendo forte ed è pronto a presentare in queste ore un'offerta ufficiale al club gigliato fra gli 8-10 milioni di euro. Per la società viola si tratta di un profilo importante, ma il Toro sta facendo una forte pressione.

Una nuova freccia dall'Inghilterra?

In caso di cessione di Fortini, la Fiorentina punta forte il nome di Tariq Lamptey, classe 2000 di proprietà del Brighton. Il giocatore valuta positivamente la possibilità di un trasferimento in Serie A, ma le parti sono ancora distanti sull'accordo per il prezzo del cartellino. La Fiorentina è pronta a spingersi fino a 6-7 milioni di euro, mentre la richiesta del Brighton nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno non scende sotto i 10 milioni di euro.

E Beltran?

Infine, per Lucas Beltran sembra essere River Plate o niente. Nelle ultimissime ore di mercato si aprono prospettive europee e senza il River Beltran lo accetterà. Ma al momento l'attaccante viola sa che il River ci proverà, ha la parola di Gallardo. Per questo ha rifiutato il Flamengo.