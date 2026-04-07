A Torino l'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sembra essere sparito dai radar nonostante la stagione mediocre dei granata.

Le parole dell'allenatore

L’attuale allenatore del Torino Roberto D'Aversa, al termine della sfida contro il Pisa, però ha rivelato di avere in grande considerazione Biraghi, e che verosimilmente avrà spazio nelle prossime giornate.

Le sue parole

“Non sono ancora riuscito a far giocare Biraghi che sta dando tanto in allenamento insieme a tanti altri ragazzi. Quando ci sono i risultati ci sono sempre più possibilità di dare più spazio a tutti“. Ad oggi Biraghi ha collezionato 11 presenze, una sola in questo 2026.