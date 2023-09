Il Manchester United vola a Firenze per cercare di trovare una quadra per Amrabat: la situazione

Secondo quanto riportato dal The Athetic, il dirigente del Manchester United Matt Hargreaves è volato a Firenze per cercare di trovare un accordo con la Fiorentina per Sofyan Amrabat. Con sé, molto probabilmente l'ex dirigente dell'Adidas avrà la terza offerta dei Red Devils da presentare alla società viola.

Si aspetta il suo arrivo a Firenze, che dovrebbe essere programmato in questi minuti, per capirne di più sul futuro del centrocampista marocchino.