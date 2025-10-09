Ulivieri consiglia Pioli: "Deve lavorare sulla testa dei suoi giocatori. Lui è l'allenatore giusto per la Fiorentina"

Questo pomeriggio alla presentazione del libro di Carlo Pallavicino era presente anche il presidente dell Associazione italiana Allenatori Renzo Ulivieri. L’ormai ex allenatore, che durante l’evento si è soffermato a scambiare qualche parola con l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, ai margini dell’evento ha voluto tranquillizzare i tanti tifosi viola delusi da questo inizio di stagione. Queste le sue considerazioni:

”Ho parlato con Stefano e mi ha confessato che sta lavorando tanto in queste settimane. Secondo il mio umile parere credo che il tecnico debba fare soltanto una cosa: in momenti come questi occorre lavorare sulla testa dei calciatori e credo che Pioli sia uno dei tecnici piu bravi in circolazione questo. Poi anche su altro ovviamente, ma fondamentalmente serve lavorare sulla testa.

“La Fiorentina è stata sfortunata, non è tutto da buttare ancora”

Ha anche aggiunto: “Non è tutto da buttare. Questa fiorentina ha avuto partite non fortunate come a Cagliari, dove è stata raggiunta nel recupero, o con la Roma nell’ultima uscita di campionato, dove ha colpito un palo ed una traversa nel giro di pochi minuti. Per il momento ci sono tante cose che non girano nel verso giusto, certe cose possono creare problemi nella testa dei giocatori che però devono sapere di avere un grande allenatore e di avere alle spalle i tifosi. Pioli è certamente l'uomo giusto per risollevare questa Fiorentina".