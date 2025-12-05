Gli acciacchi continuano a martoriare le fasce della Fiorentina. Le condizioni di Fortini e Gosens
Acciacchi ed infortuni continuano a martoriare le corsie esterne della squadra viola. A Lamptey, Gosens e Dodo (rientrato a disposizione la scorsa settimana) si aggiunge anche il giovane Fortini.
Un altro acciacco
Il classe 2006 potrebbe essere in dubbio per la partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Fortini non si allena da martedì a causa di un'influenza, che però sarebbe già stata smaltita e il giocatore dovrebbe essere regolarmente convocato.
I titolari contro il Sassuolo
Con Lamptey fuorigioco per quasi tutta la stagione e Gosens ancora non pienamente recuperato (rientro previsto per la partita di Conference di giovedì), i due titolari nella partita contro il Sassuolo dovrebbero quindi essere Dodo e Fortini, con Parisi pronto a subentrare.