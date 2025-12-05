​​

header logo

Gli acciacchi continuano a martoriare le fasce della Fiorentina. Le condizioni di Fortini e Gosens

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Acciacchi ed infortuni continuano a martoriare le corsie esterne della squadra viola. A Lamptey, Gosens e Dodo (rientrato a disposizione la scorsa settimana) si aggiunge anche il giovane Fortini

Un altro acciacco

Il classe 2006 potrebbe essere in dubbio per la partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Fortini non si allena da martedì a causa di un'influenza, che però sarebbe già stata smaltita e il giocatore dovrebbe essere regolarmente convocato. 

I titolari contro il Sassuolo

Con Lamptey fuorigioco per quasi tutta la stagione e Gosens ancora non pienamente recuperato (rientro previsto per la partita di Conference di giovedì), i due titolari nella partita contro il Sassuolo dovrebbero quindi essere Dodo e Fortini, con Parisi pronto a subentrare. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)