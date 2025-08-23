Parma clamorosamente beffato per Reyna e allora la soluzione di ripiego potrebbe diventare davvero Beltran

Sembrava cosa fatta per l'arrivo in Serie A di un altro figlio d'arte come Giovanni Reyna, ex enfant prodige del Borussia Dortmund, persosi un po' per strada negli ultimi anni ma molto vicino al Parma. E invece l'americano ha scelto di rimanere in Germania, andando all'altro Borussia, il Gladbach.

Gli emiliani dovranno così ricostruire la propria strategia intorno ad un altro giocatore offensivo: Reyna è un calciatore che staziona sulla trequarti, un po' come Beltran. E sull'argentino il Parma si era già fatto vivo, possibile che possa tornare all'assalto, a questo punto con maggior forza.