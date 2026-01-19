Pruzzo: "Le ultime partite sono da quinto/sesto posto. Lo scambio per Fabbian un ottimo affare"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato a Lady Radio l'arrivo di Fabbian a Firenze e la partita di ieri vinta contro il Bologna.

Sul mercato

“Fabbian per me è un ottimo acquisto. Se poi consideriamo lo scambio con Sohm, che quest'anno non ha dimostrato nulla in viola… Ottimo affare. Fortini-Roma? Non so niente, ma vista la situazione secondo me i giallorossi ci possono pensare"

Sulla gara del Dall'Ara

“È stata una bella Fiorentina. Gli ultimi risultati è le ultime prestazioni sono quelle di una squadra da quinto-sesto posto. La Fiorentina non c'entra niente con quella classifica e chi lotta per salvarsi lo sa”