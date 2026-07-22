Un altro fedelissimo alla corte di Paratici? Kulusevski è sia un'opportunità che una scommessa

Con Radu Dragusin, Fabio Paratici ha avuto la possibilità di andare a dama piuttosto facilmente. All’appello in questo mercato della Fiorentina ora manca un atro suo ‘fedelissimo’ che è Dejan Kulusevski.

Li aveva portati a Londra e a Torino

Il diesse viola aveva portato il rumeno e lo svedese con sé al Tottenham, dopo averli già avuti alla Juventus. Il centrale difensivo lo ha richiamato per mettere sostanza nel reparto arretrato viola e ora avrebbe anche la possibilità di affondare il colpo sul centrocampista-esterno.

Proposto

Chi di dovere, l'agente vicino al calciatore, si è già fatto sentire con Paratici che ormai lo conosce a menadito. Pregi tecnici, tanti, ma anche difetti, come una certa fragilità fisica. Kulusevski ha vissuto un ultimo anno a dir poco travagliato ed è di ritorno da una lunga assenza dopo una delicata operazione ad un ginocchio.

Opportunità e scommessa allo stesso tempo

Può essere un’opportunità, perché la Fiorentina è in cerca nel ruolo, ha delle necessità stringenti, e perché il Tottenham non farebbe di certo le barricate davanti ad una richiesta per la sua cessione. Ma al tempo stesso anche una scommessa per tutto quello che gli è capitato di recente.