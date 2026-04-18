Manninger credeva che la linea ferroviaria fosse chiusa? Un insieme di tragiche coincidenze

Una tragica fatalità e un concentrato di coincidenze, è così che è morto l'ex portiere della Fiorentina (e di altre squadre) Alexander Manninger.

Credeva fosse chiusa?

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che la linea ferroviaria dove è stato travolto il veicolo dello stesso Manninger fosse stata chiusa pochi giorni prima dell'incidente. Probabilmente non sapeva che la chiusura fosse stata revocata.

“Quando l'abbiamo soccorso…”

L'ex estremo difensore è praticamente morto sul colpo. “Quando l'abbiamo soccorso era già senza sensi” ha riferito un testimone oculare dell'incidente. Sarebbe andato a pescare in una zona che conosceva bene a nord i di Salisburgo.

La polizia presenterà i risultati dell'indagine nei prossimi giorni e in particolare verrà fatta La lettura della centralina dell'airbag che mostra dati su velocità, accelerazione, decelerazione, angolo di sterzata e tempi di sosta.