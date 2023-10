Grave infortunio per un giovanissimo del Cukaricki, che pareggia in rimonta. Nette vittorie sia per Genk che Ferencvaros

Mentre la Fiorentina scenderà in campo questa sera, le avversarie europee dei viola hanno già affrontato le proprie sfidanti in campionato. Pareggio in rimonta per 2-2 per il Cukaricki, che ha rimontato in casa dopo lo svantaggio di 0-2 contro il Vojvodina. Grave l'infortunio occorso al difensore 18enne Serafimovic dopo uno scontro di gioco contro un avversario. Il difensore dei serbi è stato portato in ospedale in ambulanza dopo un colpo alla testa, ha ricevuto diversi punti di sutura e poi dimesso. Da valutare le sue condizioni in vista della partita contro la Fiorentina tra più di una settimana.

Vittorie invece sia per Genk (fuori casa contro il Kortrijk) e per il Ferencvaros (contro i gemellati della Fiorentina dell'Ujpest in casa) entrambe per 3-0.

