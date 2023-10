VIDEO: Grealish manda al bar Amrabat. "Rimandatelo indietro alla Fiorentina"

Che la prestazione di Sofyan Amrabat (giocatore che ricordiamo essere ancora di proprietà della Fiorentina) contro il Manchester City sia stata assolutamente insoddisfacente è un dato di fatto.

La finta che manda a terra Amrabat

Ma adesso cominciano a fioccare le prese di giro in rete nei suoi confronti. E a contribuire molto in questo ci ha pensato proprio il City che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video della finta fatta da Jack Grealish che ha fatto cadere per terra il nazionale marocchino durante il derby.

“Rimandatelo alla Fiorentina”

Molti i commenti arrivati su Amrabat, anche da parte dei tifosi dello United e in diversi hanno scritto, testualmente: “Rimandatelo alla Fiorentina”.