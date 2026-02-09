Pruzzo: "Non sappiamo nemmeno più a chi dare la colpa. Kean? Finalmente ha trovato qualcuno che gli dà una mano"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della squadra viola e del pareggio contro il Torino.

Sulla partita

“La Fiorentina ha sicuramente anche sfiga, ma quando succede più volte di prendere gol all'ultimo di fila alla fine non è più sfortuna. Una volta Pongracic, una volta Comuzzo… Alla fine non sappiamo neanche più a chi dare la colpa”.

Su Kean

“Molto bene il suo gol. Finalmente ha trovato un giocatore come Solomon che gli dà una mano in modo concreto. Certo, ha limiti, sennò non era riserva nella squadra precedente. Ma almeno ha corsa, salta l'uomo”.